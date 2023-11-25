Бреза-Буше — о смешанной эстафете Эстерсунда: это одна из лучших гонок в моей карьере

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сборная Франции выиграла эту гонку, а сама спортсменка, приняв свой третий этап с отставанием от лидера в 54 секунды, смогла вывести свою команду в лидеры.

«Думаю, что это одна из лучших гонок в моей карьере. Не скажу, что было легко, но здесь я от старта и до финиша чувствовала, что полностью контролирую ситуацию.

Ощущала себя спокойнее, чем обычно, и смогла оценить силы своих соперниц на трассе – Давидовой, Вирер, Кноттен. И вместе с тем продемонстрировала свои.

Я стараюсь получать как можно больше удовольствия от тренировок и относиться к соревнованиям так же. Цель – не думать о результате, а о том, как проявить все свои возможности в каждой гонке. Здорово, когда нам это удаётся», – приводит слова спортсменки издание Ski-Nordique со ссылкой на эфир L’Equipe.

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