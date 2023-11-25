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Видео победного сингл-микста Самуэльссона и Эберг на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 25 ноября, начался первый этап Кубка мира по биатлону. На старте соревнований победу в сингл-миксте одержал шведский дуэт в составе олимпийских чемпионов и чемпионов мира Себастиана Самуэльссона и Ханны Эберг. Спортсмены преодолели дистанцию за 37.46,9 с нулём штрафных кругов и восемью дополнительными патронами.

С отставанием в 13,8 секунды вторыми стали норвежцы Стурла Холм Легрейд и Юни Арнеклейв (0 + 6), замкнули тройку призёров французы Фабьен Клод и Жулия Симон — + 42,2 (2 + 12).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами сингл-микста в Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Сингл-микст, 2x6 км (Ж) + 2x7,5 км (М)

1. Себастиан Самуэльссон/Ханна Эберг (Швеция) — 37.46,9 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов);

2. Стурла Холм Легрейд/Юни Арнеклейв (Норвегия) — отставание 13,8 секунды (0 + 6).

3. Фабьен Клод/Жулия Симон (Франция) + 42,2 (2 + 12).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.