Видео победы сборной Франции в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

В субботу, 25 ноября, начался первый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в Эстерсунде (Швеция). В первый день соревнований победу в смешанной эстафете одержала сборная Франции (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно). Команда прошла гонку за 1:09.09,9 и финишировала с отрывом в 15,7 секунды от ближайших преследователей, сборной Норвегии. Третьими на этой дистанции стали итальянцы, отставшие от победителей практически на 40 секунд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с яркими моментами смешанной эстафеты в Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:09.09,9 (1 штрафной круг и 5 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание 15,7 секунды (0 + 7).

3. Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — +39,7 (1 + 9).

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