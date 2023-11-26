Кубок России по биатлону: во сколько начнётся смешанная эстафета, где смотреть прямой эфир

С 25 по 26 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. В воскресный день пройдёт одна гонка — смешанная эстафета. Старт — в 10:00 мск.

Соревнования в прямом эфире можно увидеть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 9:35 мск.

Напомним, второй этап соревнований также пройдёт в Ханты-Мансийске. По итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.