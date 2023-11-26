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Кубок мира по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжатся соревнования первого этапа Кубка мира сезона-2023/2024. Первым событием дня станет женская индивидуальная гонка — начало в 13:20 мск. Мужчины проведут два круга по 7,5 км, а женщины — два круга по 6 км.

В минувшем сезоне обладательницей Малого кубка мира в индивидуальных гонках стала итальянка Лиза Виттоцци.

В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.