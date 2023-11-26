Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть прямой эфир

Кубок мира по биатлону, женщины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть прямой эфир
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, в Эстерсунде (Швеция) продолжатся соревнования первого этапа Кубка мира сезона-2023/2024. Первым событием дня станет женская индивидуальная гонка — начало в 13:20 мск. Мужчины проведут два круга по 7,5 км, а женщины — два круга по 6 км.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
26 ноября 2023, воскресенье. 13:20 МСК
Не началось

В минувшем сезоне обладательницей Малого кубка мира в индивидуальных гонках стала итальянка Лиза Виттоцци.

В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Норвежцев дважды оставили без золота. Как прошли первые гонки Кубка мира по биатлону
Норвежцев дважды оставили без золота. Как прошли первые гонки Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android