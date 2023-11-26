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Кубок мира по биатлону, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 26 ноября в Эстерсунде (Швеция) пройдёт первая личная мужская гонка в рамках Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Лучшие спортсмены мира пробегут индивидуальную гонку на 20 км. Старт соревнований намечен на 16:30 мск.

Среди прочих за первую личную победу в сезоне сразятся норвежцы Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Стурла Холм Легрейд, французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен и швед Себастиан Самуэльссон.

В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.