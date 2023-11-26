Слепцова — о Кубке России: такие соревнования нужны, потому что скоро мы попадём на КМ

Олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова заявила, что этапы Кубка России помогают спортсменам не терять форму, так как вскоре российские спортсмены будут допущены до участия в Кубке мира.

«Начало сезона, была яркая борьба. Стрельба Белько — это укор нашим. Без Смольского они могли и выиграть. У них сильная и конкурентная команда.

На Кубке России много команд участвует, нам такие соревнования нужны, чтобы развивать российский биатлон, потому что скоро мы попадём на Кубок мира», — приводит слова Слепцовой «Матч ТВ».

26 ноября сборная Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске. Второй стала первая команда Беларуси, третьей — команда Новосибирской области.

Второй этап Кубка России также состоится в Ханты‑Мансийске и пройдёт с 1 по 3 декабря.

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) весной 2022 года.