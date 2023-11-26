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Слепцова — о Кубке России: такие соревнования нужны, потому что скоро мы попадём на КМ

Слепцова — о Кубке России: такие соревнования нужны, потому что скоро мы попадём на КМ
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Олимпийская чемпионка 2010 года Светлана Слепцова заявила, что этапы Кубка России помогают спортсменам не терять форму, так как вскоре российские спортсмены будут допущены до участия в Кубке мира.

«Начало сезона, была яркая борьба. Стрельба Белько — это укор нашим. Без Смольского они могли и выиграть. У них сильная и конкурентная команда.

На Кубке России много команд участвует, нам такие соревнования нужны, чтобы развивать российский биатлон, потому что скоро мы попадём на Кубок мира», — приводит слова Слепцовой «Матч ТВ».

26 ноября сборная Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске. Второй стала первая команда Беларуси, третьей — команда Новосибирской области.

Второй этап Кубка России также состоится в Ханты‑Мансийске и пройдёт с 1 по 3 декабря.

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) весной 2022 года.

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