Немец Рес выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Йоханнес Бё — третий
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Немецкий биатлонист Роман Рес сенсационно выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция). Вторым стал ещё один представитель Германии — Юстус Штрелов, уступивший соотечественнику 12,1 секунды. Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё замкнул тройку лидеров, проиграв Ресу ровно 25 секунд.
Отметим, что оба немецких спортсмена допустили в гонке по одному промаху, в то время как Йоханнес Бё ошибся дважды.
Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 20 км
1. Роман Рес (Германия) — 51.27,2 (1 промах).
2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 12,1 секунды (1).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 25,0 секунды (2).
Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
26 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Роман Рес
Германия
51:27.2
2
Юстус Штрелов
Германия
+12.1
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+25.0
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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