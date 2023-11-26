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Немец Рес выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде, Йоханнес Бё — третий

Немецкий биатлонист Роман Рес сенсационно выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция). Вторым стал ещё один представитель Германии — Юстус Штрелов, уступивший соотечественнику 12,1 секунды. Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё замкнул тройку лидеров, проиграв Ресу ровно 25 секунд.

Отметим, что оба немецких спортсмена допустили в гонке по одному промаху, в то время как Йоханнес Бё ошибся дважды.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Роман Рес (Германия) — 51.27,2 (1 промах).

2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 12,1 секунды (1).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 25,0 секунды (2).

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