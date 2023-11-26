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«Я вполне доволен». Йоханнес Бё — о третьем месте в индивидуальной гонке в Эстерсунде

«Я вполне доволен». Йоханнес Бё — о третьем месте в индивидуальной гонке в Эстерсунде
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Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал своё третье место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен проиграл по времени двум нетоповым представителям Германии — Роману Ресу, ставшему победителем, и Юстусу Штрелову, завоевавшему серебряную медаль.

«На самом деле я вполне доволен. Думаю, я испытываю хорошее чувство спокойствия. Нужно выдерживать всю гонку, а я не смог этого сделать. В таком случае приходится довольствоваться чем-то, что не является победой.

Мне не нравится это? Да, мне это не нравится (усмехается)», — приводит слова спортсмена издание VG.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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