«Я вполне доволен». Йоханнес Бё — о третьем месте в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал своё третье место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен проиграл по времени двум нетоповым представителям Германии — Роману Ресу, ставшему победителем, и Юстусу Штрелову, завоевавшему серебряную медаль.

«На самом деле я вполне доволен. Думаю, я испытываю хорошее чувство спокойствия. Нужно выдерживать всю гонку, а я не смог этого сделать. В таком случае приходится довольствоваться чем-то, что не является победой.

Мне не нравится это? Да, мне это не нравится (усмехается)», — приводит слова спортсмена издание VG.

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