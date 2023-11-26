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Видео сенсационной победы Реса в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

Сегодня, 26 ноября, состоялись стартовые личные гонки в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. В мужской индивидуальной гонке сенсационную победу одержал немец Роман Рес, допустивший только один промах на дистанции. Второе место осталось за другим нетоповым биатлонистом из Германии — Юстусом Штреловом (1), тройку лидеров замкнул пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё (2).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с обзором победы Романа Реса в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Роман Рес (Германия) — 51.27,2 (1 промах).

2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 12,1 секунды (1).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 25,0 секунды (2).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.