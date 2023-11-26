Резцова: я допустила ошибку на втором рубеже. Затем меня начало трясти

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на Кубке России.

«Самочувствие у меня хорошее, рабочее. Я допустила ошибку на втором рубеже, раньше времени задумалась не о том, о чём надо. Это привело к промахам. Затем меня начало трясти. На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это никак не повлияло на стойку, там исключительно моя ошибка. Состояние у меня сейчас рабочее. Не скажу, что сейчас в оптимальной форме, но вполне боеспособная», – приводит слова Резцовой Metaratings…

Напомним, 26 ноября сборная Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске. Второй стала первая команда Беларуси, третьей — команда Новосибирской области.

Второй этап Кубка России также состоится в Ханты‑Мансийске и пройдёт с 1 по 3 декабря.