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Самуэльссон: если бы допустил на один промах меньше, выиграл бы индивидуальную гонку на КМ

Самуэльссон: если бы допустил на один промах меньше, выиграл бы индивидуальную гонку на КМ
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Олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призёр Олимпиады-2018 в гонке преследования шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция).

Самуэльссон допустил три промаха и занял седьмое место в индивидуальной гонке. Победителем гонки стал немецкий биатлонист Роман Рес, промазавший один раз.

«Если бы я допустил на один промах меньше, я бы выиграл. Я разочарован, но в остальном это была хорошая гонка. Я в нормальной форме, но понятно, что есть разочарование, потому что я не рискнул, когда это было нужно. Я не воспользовался возможностью. Но таков биатлон», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

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