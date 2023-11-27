Жулия Симон — о первом этапе КМ по биатлону: я психически истощена

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года, двукратная чемпионка мира, французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Напомним, француженка завершила гонку на 31-м месте, допустив четыре промаха. Объясняя свой результат, спортсменка пожаловалась на ментальную усталость.

«Я не буду вам расписывать картину, лето было сложным, напряжение нарастает. Кажется странным уже говорить, что я психически истощена, когда это первое личное соревнование, но это правда. Как будто. Вы должны принять это. Всю зиму, думаю, продержаться будет сложно», — цитирует Симон Le Dauphine Libere.

Первый этап Кубка мира завершится 3 декабря.

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