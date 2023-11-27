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Роман Рес лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024

Роман Рес лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024
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Победитель индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция) немецкий биатлонист Роман Рес стал лидером общего зачёта соревнований среди мужчин.

Второе место в общем зачёте занимает немец Юстус Штрелов. На третьем месте располагается действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Роман Рес (Германия) — 90.
2. Юстус Штрелов (Германия) — 75.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 60.
4. Андрей Расторгуев (Латвия) — 50.
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) — 45.
6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 40.
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.
8. Томмазо Джакомель (Италия) — 34.
9. Бенедикт Долль (Германия) — 32.
10. Эмильен Клод (Франция) — 31.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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