Роман Рес лидирует в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024

Победитель индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция) немецкий биатлонист Роман Рес стал лидером общего зачёта соревнований среди мужчин.
Второе место в общем зачёте занимает немец Юстус Штрелов. На третьем месте располагается действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
1. Роман Рес (Германия) — 90.
2. Юстус Штрелов (Германия) — 75.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 60.
4. Андрей Расторгуев (Латвия) — 50.
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) — 45.
6. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 40.
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.
8. Томмазо Джакомель (Италия) — 34.
9. Бенедикт Долль (Германия) — 32.
10. Эмильен Клод (Франция) — 31.
Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.