Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Спасибо за деньги». Кентен Фийон Майе неоднозначно высказался в адрес сборной Норвегии

«Спасибо за деньги». Кентен Фийон Майе неоднозначно высказался в адрес сборной Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе вызвал резонанс своими словами, сказанными после победы в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира – 2023/2024, который завершился в Эстерсунде (Швеция).

«Спасибо за деньги», — сказал Кентен, обращаясь к сборной Норвегии во время церемонии награждения. Этот момент попал в трансляцию и вызвал реакцию биатлонного сообщества.

Напомним, за победу в эстафете французы получили € 26 тыс., в то время как норвежцы за второе – € 20 тыс.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:09.09,9 (1 штрафной круг и 5 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание 15,7 секунды (0 + 7).
3. Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — +39,7 (1 + 9).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Норвежцев дважды оставили без золота. Как прошли первые гонки Кубка мира по биатлону
Норвежцев дважды оставили без золота. Как прошли первые гонки Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android