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«Спасибо за деньги». Кентен Фийон Майе неоднозначно высказался в адрес сборной Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе вызвал резонанс своими словами, сказанными после победы в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира – 2023/2024, который завершился в Эстерсунде (Швеция).

«Спасибо за деньги», — сказал Кентен, обращаясь к сборной Норвегии во время церемонии награждения. Этот момент попал в трансляцию и вызвал реакцию биатлонного сообщества.

Напомним, за победу в эстафете французы получили € 26 тыс., в то время как норвежцы за второе – € 20 тыс.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Смешанная эстафета, 2x6 + 2x7,5 км

1. Франция (Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно) — 1:09.09,9 (1 штрафной круг и 5 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — отставание 15,7 секунды (0 + 7).

3. Италия (Дидье Биона, Томмазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — +39,7 (1 + 9).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.