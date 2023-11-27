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Фийон Майе — о фразе про деньги в адрес норвежцев: не думал, что это попадёт на камеру

Фийон Майе — о фразе про деньги в адрес норвежцев: не думал, что это попадёт на камеру
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Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе объяснил свои резонансные слова в адрес сборной Норвегии после победы в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). «Спасибо за деньги», — сказал француз, поднимаясь на подиум.

«Я просто пошутил, потому что мы всегда шутим о деньгах. Я сделал это на подиуме, но не ожидал, что там будет камера, которая запечатлеет этот момент.

Некоторых людей действительно мотивируют деньги, но мотивация – это победа.

Значит ли это, что норвежские биатлонисты заботятся о деньгах? Не хочу называть никаких имён, но некоторым людям нравятся деньги, и я уважаю это», — приводит слова Фийона Майе NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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