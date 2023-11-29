Кубок России по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 декабря в Ханты-Мансийске начнётся второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

2023 год

Второй этап. Ханты-Мансийск

1 декабря — спринт (мужчины, женщины)

2 декабря — гонка преследования (мужчины, женщины)

3 декабря — масс-старт (мужчины, женщины)

Третий этап. Тюмень

7 декабря — индивидуальная гонка (женщины, мужчины)

9 декабря — спринт (женщины, мужчины)

10 декабря — масс-старт (женщины, мужчины)

2024 год

Четвёртый этап. Ижевск

18 января — индивидуальная гонка (мужчины, женщины)

20 января — спринт (мужчины, женщины)

21 января — масс-старт (мужчины, женщины)

Пятый этап. Уфа

29 февраля — индивидуальная гонка (женщины, мужчины)

2 марта — спринт (женщины, мужчины)

3 марта — масс-старт (женщины, мужчины).