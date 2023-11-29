Эльвира Эберг: наши методы защиты от вирусов не отличаются от мер лыжной сборной Швеции

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр данных соревнований в личных гонках 24-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг рассказала о методах защиты от заболеваний. Ранее стало известно, что у лыжниц сборной Швеции Йонны Сундлинг, Линн Сван и Фриды Карлссон был диагностирован коронавирус. В команде биатлонистов случаев заражения ковидом не выявлено.

«Я всегда боюсь заболеть, но не хочу быть параноиком. Наверное, между нашими способами защиты от вирусов и методами лыжной команды нет большой разницы. Я стараюсь держаться на расстоянии от людей и часто мыть руки. Если иду за покупками, то делаю это, когда в магазине мало людей», — приводит слова Эберг Fondo Italia.

После положительного результата теста на коронавирус Карлссон была изолирована от команды, а Сван и Сундлинг отказались от участия в следующем этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

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