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«Это повторится снова». Ханна Эберг прокомментировала неудачу в эстафете на 1-м этапе КМ

«Это повторится снова». Ханна Эберг прокомментировала неудачу в эстафете на 1-м этапе КМ
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Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала свой провал в классической эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Перед решающим огневым рубежом шведки шли в лидерах домашней эстафеты, однако старшая Эберг зашла на штрафной круг, тем самым оставив Швецию без шансов на победу.

«Очевидно, что я недовольна тем, что произошло на рубеже. Я удивлена. Я раз за разом продолжала мазать, а потом подумала: «В чём же ошибка?» Я не собираюсь больше копаться в этом.

Это сложно. Я была удивлена: стою там, стреляю, и всё мимо. Думаю, меня это подкосило, я стала более пассивной. Это объяснение, которое у меня есть. Конечно, это не тот результат, который я ожидала. Но в какой-то момент это случается с большинством людей, это случалось раньше и повторится снова», — приводит слова Эберг Expressen.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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