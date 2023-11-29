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Видеообзор борьбы Норвегии и Швеции за победу в женской эстафете на 1-м этапе Кубка мира

В Эстерсунде (Швеция) прошла женская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победительницами стали представительницы Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третье – немки.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, женщины

1. Норвегия (Марте Крокстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:18.48,3 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — отставание 41,6 (1 + 9).

3. Германия (Селина Гротиан, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) + 47,9 (0 + 4).

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