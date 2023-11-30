Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира по биатлону: во сколько мужская эстафета, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская эстафетная гонка на дистанции 4x7,5 километра в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону.

Соревнования начнутся в 17:20 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлена 21 команда.

В прямом эфире соревнования покажет Международный союз биатлонистов с помощью Eurovisionsports.tv.

29 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась женская эстафета на дистанции 4х6 километров. Победу в ней одержала сборная Норвегии, второе место заняла Швеция, а третье — Германия.

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада).