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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
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Кубок мира по биатлону: во сколько мужская эстафета, где смотреть прямую трансляцию

Кубок мира по биатлону: во сколько мужская эстафета, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 ноября, в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская эстафетная гонка на дистанции 4x7,5 километра в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
30 ноября 2023, четверг. 17:20 МСК
Не началось

Соревнования начнутся в 17:20 по московскому времени. В стартовом протоколе заявлена 21 команда.

В прямом эфире соревнования покажет Международный союз биатлонистов с помощью Eurovisionsports.tv.

29 ноября на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась женская эстафета на дистанции 4х6 километров. Победу в ней одержала сборная Норвегии, второе место заняла Швеция, а третье — Германия.

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада).

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