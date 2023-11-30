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Расписание второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Расписание второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
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С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдёт второй этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Биатлон. Кубок России сезона-2023/2024.
Второй этап, Ханты-Мансийск. Расписание соревнований

1 декабря

09:00 — 10 км, спринт (мужчины)
12:00 — 7,5 км, спринт (женщины)

2 декабря

10:00 — 12,5 км, гонка преследования (мужчины)
13:00 — 10 км, гонка преследования (женщины)

3 декабря

09:00 — 15 км, масс-старт (мужчины)
11:30 — 12,5 км, масс-старт (женщины).

Напомним, первый этап соревнований также прошёл в Ханты-Мансийске. По итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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