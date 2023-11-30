Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде
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В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителями, как накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.
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- Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
- Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11).
- Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).
Отметим, что сборная Швеция, в составе которой бежали титулованные Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома, финишировала лишь шестой.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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