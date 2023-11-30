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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета. Прямая трансляция
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Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на 1-м этапе Кубка мира в Эстерсунде
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В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителями, как накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4x7,5, мужчины

  1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
  2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11).
  3. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).

Отметим, что сборная Швеция, в составе которой бежали титулованные Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома, финишировала лишь шестой.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
30 ноября 2023, четверг. 17:20 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Германия
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