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Тарьей Бё — о феноменальной стрельбе брата в эстафете: ему нравится быть в центре внимания

Тарьей Бё — о феноменальной стрельбе брата в эстафете: ему нравится быть в центре внимания
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил феноменальную стрельбу своего брата Йоханнеса на стойке в рамках эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, Йоханнес, выступивший на третьем этапе, не просто отстрелялся чисто, но и сделал это невероятно быстро. Общее время его пребывания на коврике составило всего 18 секунд. Таким образом младший Бё помог Норвегии оторваться от ближайших соперников в борьбе за победу.

«Ему нравится быть в центре внимания и немного хвастаться. Мне кажется, это что-то в стиле «посмотрите на меня — вот я, лучший биатлонист мира. Просто следите за мной». Кажется, такая стрельба именно об этом. Но всё равно приятно быть свидетелем этого», — приводит слова старшего Бё TV2.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4x7,5, мужчины

Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11).
Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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