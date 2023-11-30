Норвежцы в 8-й раз подряд выиграли эстафету на КМ. Их серия началась после триумфа россиян

Мужская сборная Норвегии продолжила своё доминирование в эстафетных гонках на Кубке мира. Они выиграли первую в сезоне-2023 классическую эстафету, а в общей сложности это их восьмая виктория подряд.

Восьмая победа норвежцев кряду произошла на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Отметим, что команда выступала не в оптимальном составе: в гонке не принимал участия пятикратный чемпион мира Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4x7,5, мужчины

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11).

3. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).

Стоит отметить, что в последний раз они проигрывали в рамках данной дисциплины на Кубке мира в январе 2022 года. Тогда на этапе в Рупольдинге (Германия) победу одержала команда России (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков). Норвежцы, выступавшие резервным составом (Александер Фьелд Андерсен, Сверре Дален Аспенс, Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд), стали седьмыми.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.