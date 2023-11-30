Экс-главу Союза биатлонистов России Кравцова приговорили к семи годам тюрьмы за растрату

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова к семи годам тюремного заключения в колонии общего режима по делу о растрате свыше 14 миллионов рублей.

Напомним, Кравцов был арестован 18 сентября 2020 года. На него заведено дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумму ущерба следствие оценивало в 14,45 млн руб. Кравцов якобы фиктивно трудоустроил на различные должности в сборной нескольких человек и перечислял на их счета деньги с с 1 января 2015 года по конец 2017 года.

Ранее на прениях сторон прокурор запросил суд назначить Кравцову наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф и запрет на возможность занимать руководящую должность в течение трёх лет.

Стоит отметить, что Кравцов был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, а президентом СБР — с 2014 по 2018 год. Параллельно он являлся директором Центра спортивной подготовки сборных команд.