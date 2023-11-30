Фото: Кристиансен досрочно отметил победу Норвегии в эстафете, отдав честь трибунам

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен устроил небольшой перформанс по ходу мужской эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, Кристиансен по традиции был финишёром сборной Норвегии, которая и выиграла гонку. Отработав на ноль заключительную стойку, он повернулся и отдал честь трибунам, после чего отправился на трассу.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4x7,5, мужчины

Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11). Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.