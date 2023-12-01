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Видеообзор победы мужской сборной Норвегии в эстафете на 1-м этапе Кубка мира

Видеообзор победы мужской сборной Норвегии в эстафете на 1-м этапе Кубка мира
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В Эстерсунде (Швеция) прошла классическая мужская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её победителями, как и накануне у женщин, стали представители сборной Норвегии. Вторыми финишировали французы. Тройку призёров замкнула команда Германии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данной гонки.

Биатлон. Кубок мира, первый этап, Эстерсунд. Эстафета, 4x7,5, мужчины

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен)— 1:14.28,4 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе)— отставание 20,6 секунды (11).
3. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн) + 50,5 (1 + 16).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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