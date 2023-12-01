Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России по биатлону, мужчины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

С 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске пройдёт второй этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024. Соревнования начнутся мужской гонкой в формате спринта — старт в 9:00 мск.

Соревнования в прямом эфире можно увидеть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 8:35 мск.

Напомним, третий этап соревнований пройдёт в Тюмени. По итогам прошлого сезона лучшим в Кубке России среди мужчин стал российский биатлонист Карим Халили. Победу в женском общем зачёте соревнований одержала биатлонистка Анастасия Гореева, обошедшая Викторию Сливко по дополнительным показателям.

В этом году Союз биатлонистов России (СБР) запланировал пять этапов Кубка страны. Связано это с проведением Спартакиады сильнейших, которую в феврале будущего года примет Златоуст (Челябинская область).

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.