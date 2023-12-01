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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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Кубок мира по биатлону, женщины: во сколько спринт, где смотреть прямую трансляцию

Кубок мира по биатлону, женщины: во сколько спринт, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 1 декабря, в городе Эстерсунд (Швеция) состоится женский спринт на 7,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону – 2023/2024. Старт в 16:45 по мск.

В прямом эфире гонку покажет онлайн-кинотеатр «Оkkо Спорт».

Мужской спринт на 10 км пройдёт завтра, 2 декабря. Начало запланировано на 16:45 мск.

Также на первом этапе 3 декабря пройдут гонки преследования: женщины, 10 км (16:00 мск); мужчины, 12,5 км (18:00 мск).

Всего календарь Кубка мира — 2023/2024 по биатлону включает в себя девять этапов. Финальный этап пройдёт в Кэнморе (Канада) 13–18 марта 2024 года.

Действующими победителями Кубка мира являются представитель Норвегии Йоханнес Бё у мужчин и представительница Франции Жулия Симон у женщин.

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