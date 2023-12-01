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Эдуард Латыпов с промахом стал победителем спринта на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Сегодня, 1 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Победу в этих соревнованиях одержал биатлонист Эдуард Латыпов. Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 24.26,1.

Второе место занял биатлонист Евгений Сидоров, не допустивший промахов и уступивший лидеру 2,8 секунды. Третьим стал представитель Беларуси Антон Смольский.

Биатлон. Кубок России сезона-2023/2024.

Второй этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, спринт, 10 км

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 24.26,1 (1 промах).

2. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) — отставание 2,8 секунды (0).

3. Антон Смольский (Беларусь) +9,2 (0).