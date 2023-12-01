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Антон Смольский рассказал, чему хотел бы научиться у Эдуарда Латыпова

Антон Смольский рассказал, чему хотел бы научиться у Эдуарда Латыпова
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский после спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске рассказал о своём самочувствии, а также высказался о сильных качествах россиянина Эдуарда Латыпова.

Латыпов стал победителем спринта, допустив один промах. Смольский занял третье место.

«Самочувствие хорошее по сравнению с тем, что было ранее. Не на 100%. Но состояние хорошее, рабочее, бежалось комфортно. Но мороз пронизывающий, он сковывает мышцы и движения. Это играет ключевую роль. Уже к третьему кругу полноценно мышцы не работают, как надо.

Что касается Латыпова, он каждый раз выкладывается на 110%. Хочется этому научиться у него», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

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