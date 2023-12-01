Эдуард Латыпов объяснил промах в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на втором этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске и объяснил ошибку в стрельбе.

«Девять секунд – не так много, по этой трассе можно отыгрывать. Я понимал, что отыгрываю, когда 1,5 секунды осталось на подъёме – включил уже на всю мощь себя. Как подкорректировать стрельбу? Я бы не сказал, что со стрельбой не всё нормально, сегодня погода такая холодная. Планировал быстро стрелять, но соскользнула рука после первого выстрела. Понял, что сбился с темпа, и не стал уже спешить, просто стрелял. А стоя уже старался аккуратно, потому что ноги замёрзли, руки замёрзли, всё тело уже такое каменное. И нет лёгкого ощущения для стрельбы, поэтому старался надёжно отработать», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, второе место в спринтерской гонке заняла биатлонист Евгений Сидоров, не допустивший промахов, а третьим стал белорусский спортсмен Антон Смольский, также отстрелявший чисто. Соревнования в Ханты-Мансийске продлятся до 3 декабря.