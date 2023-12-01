Сидоров: занимаюсь биатлоном 14 лет. В спринте сделал первый «ноль» за всю свою карьеру

Российский биатлонист Евгений Сидоров после мужской спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске рассказал, что впервые в карьере отстрелял чисто. Спортсмен занял второе место, уступив победителю гонки Эдуарду Латыпову 2,8 секунды.

«Вели по Смольскому, говорили, что три секунды у него выигрываю на последнем круге. Старался, чтобы не скинул. Даже по Эдику Латыпову вели. Я занимаюсь биатлоном уже 14 лет, это мой первый «ноль» за всю карьеру, поэтому очень доволен», — сказал Сидоров в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок России сезона-2023/2024.

Второй этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, спринт, 10 км

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 24.26,1 (1 промах).

2. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) — отставание 2,8 секунды (0).

3. Антон Смольский (Беларусь) +9,2 (0).