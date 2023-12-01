Призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев завершил карьеру в 27 лет

Призёр чемпионата мира 2019 года российский биатлонист Никита Поршнев после спринта на Кубке России объявил о завершении профессиональной карьеры в 27 лет.

«Что случилось на первой лёжке? Если говорить честно, то это всё дети. Они отвлекают от работы. Так получилось, что я думал не о спорте, а о семье и забыл обойму зарядить. На стойке я, можно сказать, тренажил.

Я принимал решение сам, своим сердцем. Я не мог бы закончить со спортом ради семьи, поэтому вечно слушал кого-то. Но семья для меня важнее всего теперь, буду заниматься ей. Я буду воспитывать дочь, жить дома с женой, а не на сборе. Где родился, там и пригодился. Со сборов я сейчас поеду домой. А выступления — всё. Лыжи на гвоздь. Надеюсь, знающие люди меня поймут и по достоинству оценят мои поступки.

Решение я принял, ещё когда родилась дочь. Я понимаю, насколько тяжело моей супруге дома с ребёнком одной. Хочется ей помогать. Поэтому я давно принял такое решение. Я просто не мог сказать… Бежал-то я без проблем, но в сегодняшней гонке опозорился у себя дома. Прошу прощения за это.

Буду ли связывать дальше свою жизнь со спортом? Только если по любителям. Профессиональный спорт — это не про здоровье. Надо вовремя уходить и искать себя в другом месте. Я принял это решение», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

В спринте на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске Поршнев занял 106-е место, получив штраф за стрельбу по чужой мишени на стойке.