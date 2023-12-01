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Наталия Шевченко одержала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Наталия Шевченко одержала победу в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
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Сегодня, 1 декабря, на втором этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Лучшей в этих соревнованиях стала представительница команды Свердловской области Наталия Шевченко. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 21.58,2.

Второе место заняла лыжница Кристина Резцова, представляющая команду ХМАО-Югры. Она уступила лидеру 15,1 секунды. Третьей стала спортсменка из Красноярского края Наталья Гербулова.

Биатлон. Кубок России сезона-2023/2024.
Второй этап, Ханты-Мансийск. Женщины, спринт, 7,5 км

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 21.58,2 (0 промахов).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) — отставание 15,1 секунды (0).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +18,1 (0).

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