Наталия Шевченко прокомментировала победу в спринте на этапе КР в Ханты-Мансийске

Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала победу в спринте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске.

«Ощущения такие же классные, когда выигрываешь, как и в прошлом году. Понятно, что сейчас я чувствую себя более уверенно на трассе и на стрельбище. Не обижаюсь, когда называют бывшей лыжницей, но биатлон — это не только стрельба, но и лыжный ход, а значит, если отмечают лыжные навыки, значит, я сильна.

Уходя с последнего рубежа, видела, что все в секундах. По трассе тоже кричали, что две-три секунды выигрываю. Потом уже было шесть секунд. На последнем подъёме тоже держали в курсе, поэтому работала до финиша на максимум», — сказала Шевченко в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).