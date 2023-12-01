Кноттен и Арнеклейв прокомментировали своё выступление в спринте в Эстерсунде

Норвежские биатлонистки Каролин Оффигстад Кноттен и Юни Арнеклейв прокомментировали своё выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В гонке Кноттен стала второй, уступив 8,5 секунды француженке Лу Жанмонно, а Арнеклейв замкнула тройку лидеров, проиграв представительнице Франции 17,6 секунды.
«Чувствую себя всё лучше и лучше. Заниматься спортом – это весело. Я не думала сегодня, что смогу подняться на подиум с одним промахом», — приводит слова Кноттен норвежское издание Dagbladet.
Арнеклейв, лучшим результатом которой на финише ранее было 12-е место, добавила: «Это вообще нереально, если так будет продолжаться».
Биатлон. Кубок мира, первый этап. Эстерсунд
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Лу Жанмонно (Франция) — 21:04.1 (0 промахов на стрельбе).
2. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +8,5 секунды (1).
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) +17,6 (1).
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