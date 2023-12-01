Бьорн Ферри: возможно, биатлон не подходит Стине Нильссон

Шведский биатлонист Бьорн Ферри, чемпион мира и победитель Олимпийских игр, прокомментировал выступления экс-лыжницы из Швеции Стины Нильссон, перешедшей в биатлон в 2020 году.

«Вначале я возлагал большие надежды на то, что она будет ехать на лыжах лучше многих, думал: «Будет она лучшей или секунд на 10 отстанет от Эберг?» Вот такие мысли у меня были. Но всё стало значительно хуже.

Два сезона назад Стина стреляла значительно лучше, но очень нестабильно. В прошлом сезоне она снова сделала шаг назад, тогда не было ни одной по-настоящему хорошей гонки. И то, что мы видим сейчас, показывает тот же уровень. Есть ощущение, что это будет долгий путь. Возможно, биатлон не подходит Стине Нильссон», — приводит слова Ферри издание Expressen.

Напомним, 30-летняя Стина Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте и двукратная чемпионка мира в лыжных гонках. В биатлоне лучшим результатом спортсменки является призёрство на этапе Кубка мира.

Сегодня. 1 декабря, в спринте в Эстерсунде шведка заняла 69-е место, допустив четыре промаха.

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