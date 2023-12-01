«Мне нельзя проигрывать два выстрела». Эльвира Эберг — об 11-м месте в спринте Эстерсунда

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, олимпийская чемпионка в женской эстафете и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в спринте и пасьюте, прокомментировала своё выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка стала 11-й в гонке, упустив шансы на попадание в тройку лидеров после двух промахов на втором огневом рубеже.

«До последних двух мишеней всё было хорошо, я была в деле. Если бы я попала последний выстрел, я бы выиграла. Думаю, я потеряла концентрацию после промаха четвёртым выстрелом на стойке, к сожалению, это значило промах и пятым выстрелом. Это плохо, мне нельзя проигрывать два выстрела. Но вижу, что ход по трассе высокий, очень устойчивый», — приводит слова спортсменки шведское издание Expressen.

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