Жанмонно — после первой победы на Кубке мира: хочу большего и не собираюсь останавливаться

Французская биатлонистка Лу Жанмонно, которая сегодня, 1 декабря, одержала первую в карьере победу в гонках на Кубке мира, победив в спринте в Эстерсунде (Швеция), прокомментировала своё успешное выступление.

«Мне нечего сказать, кроме того, что я очень довольна этим результатом. С точки зрения ощущений сегодня утром я была не очень хороша на лыжне. Но вначале я всё же решила пойти быстро: это непросто, но часто окупается. На втором круге у меня были определённые проблемы с поддержанием темпа, зато в конце я действительно боролась.

Думала, что мой результат больше подойдёт не для победы, а для подиума или цветов. Поэтому я была взволнована, когда покидала стрельбище, не думала, что смогу удержать темп.

Рада победе, но ещё больше рада видеть счастье нашего персонала. Оно доставляет мне больше всего удовольствия.

Я хочу большего и не собираюсь останавливаться. Нужно ещё победить, но сначала нужно будет справиться с гонкой преследования в качестве первого номера и со спринтом в красной майке. Особенно — в условиях стресса», — приводит слова Жанмонно издание Nordic Magazine.

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