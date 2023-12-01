Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жанмонно — о спринте в Эстерсунде: стартовала слишком быстро, было трудно удерживать темп

Жанмонно — о спринте в Эстерсунде: стартовала слишком быстро, было трудно удерживать темп
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала свою победу в спринте на первом этапе Кубка мира, проходящем в Эстерсунде (Швеция), рассказав, как ощущала себя по ходу гонки.

«Боялась, что из-за плохого самочувствия на разминке победа будет невозможной сегодня. Но стрельба была очень хорошей, именно она позволила мне победить. Однако было действительно тяжело, потому что я стартовала слишком быстро и было трудно удерживать темп. На финальном круге было страшно перед лицом Кноттен, а на стрельбе моя пуля прошла по краю, я даже думала, что не попала.

Когда мы пересекли финишную черту… Это была худшая часть гонки, ожидание было ужасным. Но первая победа — очень круто, хочу ещё выигрывать, это слишком хорошо», — приводит слова спортсменки издание Ski-Nordique.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
В сборной Франции по биатлону неожиданный лидер. Жанмонно выиграла уже вторую гонку!
В сборной Франции по биатлону неожиданный лидер. Жанмонно выиграла уже вторую гонку!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android