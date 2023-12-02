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Кубок мира по биатлону, мужчины: во сколько спринт, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) состоится очередная гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024. Этой гонкой станет мужской спринт на 10 км, старт в 16:45 мск.

В личном зачёте у мужчин лидирует немец Роман Рес с 90 очками. Второе место занимает его соотечественник Юстус Штрелов — 75 очков. Третье место занимает норвежец Йоханнес Бё, у которого в активе 60 очков.

В нынешнем сезоне состоится девять этапов Кубка мира (Эстерсунд, Хохфильцен, Ленцерхайде, Оберхоф, Рупольдинг, Антерсельва, Холменколлен, Солт-Лейк-Сити, Кэнмор). Чемпионат мира пройдёт в чешском Нове-Место-на-Мораве с 7 по 18 февраля 2024 года.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.