Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Изменено время старта женской гонки преследования на 2-м этапе Кубка России

Изменено время старта женской гонки преследования на 2-м этапе Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что начало старта женской гонки преследования в рамках второго этапа «Альфа-банк» Кубка России – 2023/2024, который проходит в Ханты-Мансийске, перенесено на 13:15 мск. Изначально пасьют должен был начаться в 13:00.

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Женщины

1. Наталия Шевченко – стартует первой как победитель спринта.
2. Кристина Резцова – отставание 0,15 секунды.
3. Наталья Гербулова + 0,18.
4. Тамара Дербушева + 0,18.
5. Виктория Сливко + 0,23.
6. Анастасия Зырянова + 0,28.
7. Анастасия Гришина + 0,34.
8. Елизавета Каплина + 0,36.
9. Ирина Казакевич + 0,40.
10. Анастасия Батманова + 0,43.
11. Анна Сола (Беларусь) + 0,44.
12. Полина Шевнина + 0,58.

Материалы по теме
«Опозорился у себя дома». Российский биатлонист пропустил огневой рубеж и завершил карьеру
«Опозорился у себя дома». Российский биатлонист пропустил огневой рубеж и завершил карьеру
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android