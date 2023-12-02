Изменено время старта женской гонки преследования на 2-м этапе Кубка России

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что начало старта женской гонки преследования в рамках второго этапа «Альфа-банк» Кубка России – 2023/2024, который проходит в Ханты-Мансийске, перенесено на 13:15 мск. Изначально пасьют должен был начаться в 13:00.

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования. Женщины

1. Наталия Шевченко – стартует первой как победитель спринта.

2. Кристина Резцова – отставание 0,15 секунды.

3. Наталья Гербулова + 0,18.

4. Тамара Дербушева + 0,18.

5. Виктория Сливко + 0,23.

6. Анастасия Зырянова + 0,28.

7. Анастасия Гришина + 0,34.

8. Елизавета Каплина + 0,36.

9. Ирина Казакевич + 0,40.

10. Анастасия Батманова + 0,43.

11. Анна Сола (Беларусь) + 0,44.

12. Полина Шевнина + 0,58.