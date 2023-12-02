Клоэ Шевалье рассказала об оскорблениях в свой адрес после выступления на 1-м этапе КМ

28-летняя французская биатлонистка Клоэ Шевалье рассказала об оскорблениях, с которыми она столкнулась после выступления в спринте на первом этапе Кубка мира-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка заняла 12-е место.

«Я получила несколько резких сообщений. Это всего лишь спорт – прекрасный спорт, который мы все любим, – и он не заслуживает тех оскорблений, которые я получила. Когда я плохо выступаю в гонках, я больше всех расстраиваюсь, особенно когда это эстафета. Некоторые сообщения очень неприятно читать. Я показала достойный результат. Я знаю, что ещё не готова на 100%, но я получила удовольствие от гонки, а это самое главное» – приводит слова биатлонистки NordicMag.

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