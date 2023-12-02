Максим Цветков поделился воспоминаниями о победе над сборной Норвегии в эстафете на КМ

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в эстафете российский биатлонист Максим Цветков рассказал, что с теплотой вспоминает победу мужской сборной России в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге в 2022 году.

«Как будто это было давно и не с нами. Настолько давно это было, что даже не знаю, что и сказать. Вспоминаю с ностальгией, приятные эмоции, потому что бегали и соревновались с ними. Но ощущение, что это было очень давно», – приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Кроме того, биатлонист выразил надежду, что сборная России прервёт эту серию, когда вернётся на международные турниры.

Напомним, 30 ноября сборная Норвегии на этапе Кубка мира в Эстерсунде заняла первое место в мужской эстафете. Норвежцы побеждают в этой дисциплине в восьмой раз подряд. В последний раз они оставались без золота на этапе в Рупольдинге в сезоне‑2021/2022, когда золото выиграла российская команда в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Максима Цветкова.