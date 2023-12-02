Александр Логинов: куда мне со сборниками бороться! Я чисто региональный спортсмен

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал завоевание серебра в гонке преследования на втором этапе Кубка России – 2023/2024 в Ханты-Мансийске.

«Сегодня не было такого ветра, как вчера, и такой дымки. Поэтому получилось не замёрзнуть. Для такого мороза сегодня гонка прошла достаточно хорошо. Что помешало мне бороться за первую позицию? Да что вы спрашиваете! Ну куда мне со сборниками сравниваться? Я чисто региональный спортсмен и довольствуюсь вторым местом (улыбается)», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, один из самых титулованных спортсменов России Логинов не вошёл в состав национальной команды для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Он готовился к нему обособленно вместе с чемпионом мира 2017 года в эстафете Антоном Бабиковым.