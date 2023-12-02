Йоханнес Бё на этапе Кубка мира в Эстерсунде проиграл первый спринт с 2022 года

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, на первом этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в Эстерсунде (Швеция), проиграл первый спринт с 2022 года. Сегодняшняя гонка прервала серию спортсмена из восьми побед подряд.

Сегодня, 1 декабря, в спринте Йоханнес Бё допустил три промаха на огневых рубежах: два на первом и один на втором. На текущий момент после финиша спортсмен точно не входит в десятку сильнейших.

В прошлом сезоне норвежский биатлонист не проиграл ни одной спринтерской гонки. Если не считать пропущенных гонок на этапах Кубка мира сезона-2021/2022 в Контиолахти, Отепя, Осло и Рупольдинге, Йоханнес Бё в последний раз не выигрывал спринт в Оберхофе в январе 2022 года, где финишировал 28-м. Затем норвежец не проигрывал во всех спринтерских гонках, где принимал участие, с Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

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