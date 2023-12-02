Йоханнес Бё — после поражения в спринте: должен признать, всё хуже, чем в прошлом году

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё поражение в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В ней спортсмен, не проигравший в прошлом сезоне ни одного спринта, стал только 18-м с тремя ошибками на огневых рубежах.

«Должен признать, всё хуже, чем в прошлом году. Это безумно скучно. Но есть вызов, и я должен снова набрать форму.

Думаю, что с запретом на фтор заметна большая разница по сравнению с предыдущими сезонами. Раньше мы могли просто летать на лыжах без особых усилий, не думаю, что мы сможем показывать больше. Я сейчас слишком слаб, нужно нарастить больше мышц.

Я не смог найти хорошую позицию на лёжке и был неаккуратен. На стойке было лучше, но я устал. Словно думал: «Сейчас получу три промаха, и мне не придётся бороться до конца». Это слабость психики. Я заслужил то, чтобы выступить плохо. Никаких поблажек», — приводит слова Йоханнеса Бё издание VG со ссылкой на эфир канала NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.