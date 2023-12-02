«Там немец! А я правда хотел победить сегодня». Тарьей Бё — о втором месте в спринте

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, прокомментировал своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В гонке спортсмен занял второе место, не допустив ни одной ошибки на огневом рубеже и уступив только немцу Филиппу Наврату, одержавшему первую победу на Кубке мира в карьере.

«Там немец! Почему они так часто оказываются на первом месте? А я правда хотел победить сегодня. Хорошо, что я не праздновал, потому что всё же пришли и забрали у меня победу», — приводит слова спортсмена издание VG со ссылкой на эфир NRK.

Отметим, что третье место в гонке занял ещё один норвежский биатлонист — Вебьёрн Сёрум.

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